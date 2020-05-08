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П'ятниця, 08.05.2020
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Італія посіла друге місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Італія посіла друге місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19
20:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:Італія попри тенденцію до зниження кількості нових випадків зараження, включаючи летальні, стала другою країною Європи, де число загиблих від пандемії перевищило 30 тисяч людей.

Про це говорить статистика Департаменту соціального захисту Італії

Так, за останню добу від коронавірусу в Італії померли 243 хворих, загальна кількість померлих зросла до 30 201. Це дещо менше, ніж вчорашня цифра у 274.

Варто зауважити, що кількість нових випадків зараження у цій країні зменшилася після невеликого зростання у середу. За останню добу виявили 1327 нових хворих, тоді як попередні 2 дні – більше 1400, після 1075 у вівторок. Суттєво зменшилася кількість нових випадків у Ломбардії: 634, після стрибка до понад 700 останні два дні.

За останню добу одужали 2747 хворих – дещо менше, ніж понад 3 тисячі вчора. Загалом з початку епідемії одужали 99 023 людей.

Кількість «активних» хворих на коронавірус, які наразі мають позитивний результат тесту, за минулу добу в Італії знизилася ще на 1663. Зараз це 87 961 особа.

Загальна кількість госпіталізованих за добу знизилася до 14 636 пацієнтів. З відділень інтенсивної терапії за добу виписали 143 хворих, зараз там пребувають 1168 осіб.

В Італії зафіксовано вже понад 30 тисяч летальних випадків COVID-19

Нагадаємо, у вівторок позначку у 30 тисяч померлих від коронавірусу перетнула Велика Британія.

В Іспанії ж за підсумками останньої доби кількість загиблих від вірусу становить 26 299 осіб.

Як відомо, в Італії з 4 травня почалася друга хвиля послаблення карантинних обмежень, що передбачає відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. А вже через 2 тижні має запрацювати роздрібна торгівля.

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Италия, Європа, Коронавірус, Covid-19.
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