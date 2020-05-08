Італія посіла друге місце в Європі за кількістю смертей від COVID-19

Про це говорить статистика Департаменту соціального захисту Італії
Так, за останню добу від коронавірусу в Італії померли 243 хворих, загальна кількість померлих зросла до 30 201. Це дещо менше, ніж вчорашня цифра у 274.
Варто зауважити, що кількість нових випадків зараження у цій країні зменшилася після невеликого зростання у середу. За останню добу виявили 1327 нових хворих, тоді як попередні 2 дні – більше 1400, після 1075 у вівторок. Суттєво зменшилася кількість нових випадків у Ломбардії: 634, після стрибка до понад 700 останні два дні.
За останню добу одужали 2747 хворих – дещо менше, ніж понад 3 тисячі вчора. Загалом з початку епідемії одужали 99 023 людей.
Кількість «активних» хворих на коронавірус, які наразі мають позитивний результат тесту, за минулу добу в Італії знизилася ще на 1663. Зараз це 87 961 особа.
Загальна кількість госпіталізованих за добу знизилася до 14 636 пацієнтів. З відділень інтенсивної терапії за добу виписали 143 хворих, зараз там пребувають 1168 осіб.
Нагадаємо, у вівторок позначку у 30 тисяч померлих від коронавірусу перетнула Велика Британія.
В Іспанії ж за підсумками останньої доби кількість загиблих від вірусу становить 26 299 осіб.
Як відомо, в Італії з 4 травня почалася друга хвиля послаблення карантинних обмежень, що передбачає відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. А вже через 2 тижні має запрацювати роздрібна торгівля.