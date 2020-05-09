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Британія запровадить двотижневий карантин для всіх авіапасажирів

Британія запровадить двотижневий карантин для всіх авіапасажирів
11:08 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Уряд Великої Британії введе 14-денний карантин для всіх, хто прибуватиме до країни літаками.

«Уряд введе 14-денний карантин для всіх, хто прибуває до Великої Британії з будь-якої країни, крім Ірландії, у відповідь на пандемію коронавірусу», - про це повідомляє ВВС з посиланням на британські авіалінії.

Очікується, що нове обмеження набере чинності наприкінці цього місяця.

Люди, які прибувають до Великої Британії, повинні будуть самоізолюватися на 2 тижні, повідомивши адресу свого перебування на кордоні.

Не ясно, як довго діятимуть нові обмеження на поїздки і чи зможуть ті, хто прибудуть, але не є громадянами Великобританії, залишатися на самоізоляції в орендованому приватному житлі.

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Очікується, що міністр авіації Келлі Толхерст прояснить нову політику для представників авіакомпаній та аеропортів на телефонній конференції, запланованій на ранок суботи.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 травня в світі зафіксовано 4 014 320 випадків коронавірусу, 276 237 осіб загинули і 1 385 581 - одужали.

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Британия, Карантин, Літак, Авія.
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