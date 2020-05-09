Посол України у Німеччині Андрій Мельник вимагає встановити пам'ятник українцям в Берліні

Світові новини:Пише УНН з посиланням на інтерв’ю українського дипломата Deutschlandfunk.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник висловив критику з приводу того, що “український народ у контексті вшанування жертв Другої світової війни практично залишається поза увагою”.

На запитання, що “сьогодні (у Німеччині заходи проходять 8 травня — ред.) в Берліні відбуваються головні заходи з відзначення завершення Другої світової війни, краху нацистського режиму. Ви вважаєте, що роль саме України на цих заходах відзначають замало?”, український посол зазначив: “Мої співвітчизники були, чесно кажучи, шоковані, коли вчора прочитали передову статтю Федерального міністра закордонних справ Гайко Мааса для журналу Spiegel. Жодного разу у цій статті не згадується Україна. Абсолютно жодного. І знову ж таки говориться про „Росію та інші країни колишнього Радянського Союзу“. При цьому СРСР розвалився вже майже 30 років тому”.

Андрій Мельник тако сказав, що: “Таке формулювання, але насамперед — ось такий підхід є для нас, українців, образливим. Це просто ляпас. Адже це, по суті, можна розцінювати так, як ніби Третій Рейх вбив так собі — поміж іншим — 5 мільйонів українців, але ж це зовсім не варте згадки у ключовій статті на тему завершення війни”.

“До цих пір ми ввічливо, можливо занадто ввічливо просили наших німецьких друзів і партнерів спорудити у центрі Берліна пам’ятник тим вісьмом мільйонам українських жертв нацизму. На жаль, досі не було належної реакції. Відтепер ми більше не будемо просити, а будемо вимагати, аби ці українські жертви німецької війни на поневолення нарешті були достойно вшановані”, — додав посол України.

Зазначимо, посол також сказав, що Німеччина має визнати свою історичну відповідальність перед Україною.