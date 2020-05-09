Світові новини:У Берліні подякували союзникам за звільнення.

У Берліні відбулася акція, приурочена 75-річчю визволення Європи від націонал-соціалізму.

Увечері в п'ятницю, 8 травня, на Бранденбурзьких воротах висвітили слово "дякую" сімома мовами, зокрема, українською, польською, білоруською, російською, англійською, французькою та німецькою.

"Пізно увечері 8 травня 1945 року капітуляція набрала чинності. Цієї проекцією Берлін хотів би через 75 років подякувати союзникам за визволення Європи від націонал-соціалізму", − заявили в організації Kulturprojekte Berlin, яка провела акцію.

Як повідомляв УНІАН, в Україні сьогодні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що українська влада не робить з війни культ, і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – це не «помпезний конкурс танців на кістках», тому що для вшанування подвигу кожного, хто наближав перемогу головне не гучність, а щирість.