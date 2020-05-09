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Єврокомісія рекомендує обмежети в'їзд в ЄС до 15 червня

Єврокомісія рекомендує обмежети в'їзд в ЄС до 15 червня
19:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Єврокомісія рекомендувала державам Шенгенської зони продовжити на 30 днів обмеження на в'їзд з третіх країн.

Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони продовжити тимчасові обмеження на в'їзд до ЄС з третіх країн на 30 днів, до 15 червня. Причина введених обмежень - пандемія коронавірусної інфекції.

"Хоча деякі держави ЄС та асоційовані з Шенгенською зоною країни почали вживати підготовчих кроків з ослаблення заходів боротьби з поширенням пандемії, ситуація як в Європі, так і у світі залишається нестійкою", - зазначили в Єврокомісії. У виконавчому органі ЄС додали, що через це країнам об'єднання слід продовжити обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах, передає "Німецька хвиля".

Як відомо, раніше Єврокомісія рекомендувала починати відкриття з внутрішніх кордонів ЄС, і лише після цього переходити до зовнішніх кордонів. Ця порада залишається в силі, уточнили в Брюсселі.

"Обмеження на вільне пересування і контроль на внутрішніх кордонах слід знімати поступово, перш ніж ми знімемо обмеження на зовнішніх кордонах та гарантуємо в'їзд до ЄС для нерезидентів, а також для подорожей, які не є необхідними", - заявила єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Йоханссон.

Ця рекомендація адресована 30 країнам. Мова йде про 26 членів Шенгенської зони, а також про чотири асоційовані з нею країни: Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

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Як повідомляв УНІАН, Євросоюз розробляє туристичні коридори» між країнами, які найменше постраждали від коронавірусу. Це дозволить відновити туризм для європейців вже влітку.

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Все по темі:

Карантин, Єврокомісія, В'їзд, Обмеження, Тимчасово, Шенгенська зона.
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