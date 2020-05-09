В Іспанії падає рівень смертності від Covid-19

Світові новини:Про це пише іспанське видання 20 minutos.

Протягом минулої доби кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу в Іспанії знизилась у порівнянні з попереднім днем, на тлі того, як країна готується до пом’якшення карантинних обмежень.

"Кількість щоденних смертей внаслідок пандемії коронавірусу в Іспанії протягом останніх 24 години зменшилась до 179 випадків, що на 50 менше, ніж вчора", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Іспанії вже зафіксовано 26 478 летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом, тоді як загальна кількість підтверджених випадків зросла до 223 578. Кількість інфікованих медичних працівників становить 47 481.

Як повідомляє El Pais, з наступного тижня Іспанія планує втілити перший етап послаблення карантинних обмежень, будуть дозволені публічні заходи та екскурсії на природі з кількісним обмеженням у 10 осіб. Також в країні дозволять відкрити з обмеженнями спортивні майданчики просто неба, музеї, бібліотеки, ринки просто неба, магазини площею менше як 400 метрів та ресторани з терасами.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 травня у світі зафіксовано 4 014 320 випадків коронавірусу, 276 237 осіб загинули та 1 385 581 одужали.