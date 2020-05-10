У Барселоні дозволили відвідувати міські пляжі

Світові новини:Міська влада іспанської Барселони дозволила в межах послаблення карантинних обмежень відвідувати пляжі.

Про це повідомляє CGTN.

"Пляжі Барселони знову відкриті для відпочивальників протягом обмеженого періоду часу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, місцева влада відкрила пляжі для відвідування протягом чотирьох годин на добу. У пляжній зоні дозволяється плавати та робити пробіжки, а от лежати чи навіть сидіти все ще заборонено.

Це рішення прийнято в контексті поступового відновлення нормального ритму життя та економічної активності, що постраждали від пандемії COVID-19.

Як повідомлялося, в Іспанії зафіксовано 223 578 випадків зараження коронавірусом, 26 478 хворих померли.