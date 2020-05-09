Під час святкування річниці закінчення ДСВ прибрали прапор США у Чехії

Світові новини:Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Прага.

Під час святкування 75-ї річниці закінчення Другої світової війни і церемонії вшанування пам'яті радянських військовополонених в 1945 році в чеському місті Соколов з флагштоку перед будівлею муніципалітету було прибрано прапор США.

Зазначається, що це сталося не дивлячись на те, що саме американські солдати звільнили місто і тюремний табір. По всій видимості, прапор був прибраний кимось із працівників муніципалітету.

Мер міста Соколов Рената Оулеглова визнала помилку, додавши, що це не було навмисно.

На ситуацію вказав чеський сенатор Мирослав Балаткін. Він прибув до Соколова на церемонію вшанування пам'яті полеглих солдатів і військовополонених.

За його словами, в четвер, 7 травня, перед будівлею міського муніципалітету були встановлені прапори трьох держав - Чехії, Росії та США. А за годину американський з флагштоку зник і був відсутній протягом всієї церемонії. Прапор повернувся на місце лише по її закінченню.

Мер міста Рената Оулеглова заявила, що планує опублікувати офіційну заяву про те, що трапилося.

Нагадаємо, у Чехії за добу облили фарбою два пам'ятники радянським воїнам.