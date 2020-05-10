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Естонія першою отримає потенційні ліки проти Covid-19 для досліджень

Естонія першою отримає потенційні ліки проти Covid-19 для досліджень
12:20 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Avigan розробила японська фармацевтична фірма Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу.

Уряд Японії передав посольству Естонії в Токіо посилку з потенційними ліками проти коронавірусу, яка прибуде в країну призначення наступного тижня, повідомили "Інтерфаксу" в неділю в прес-службі МЗС Естонії.

"Те, що Естонія отримає від Японії ліки Avigan, є дуже хорошим прикладом міжнародного співробітництва у кризовій ситуації. Я розмовляв у четвер з японським колегою Тошіміцу Мотегі (Toshimitsu Motegi) і подякував йому", - повідомив глава МЗС Республіки Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

Avigan розробила японська фармацевтична фірма Fujifilm Toyama Chemicals як ліки проти грипу. Після спалаху пандемії МЗС Естонії за співпраці з департаментом здоров'я вивчало можливості отримання Avigan для участі в дослідженнях і потенційного використання в лікуванні Covid-19.

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Запити на отримання Avigan для тестування та експериментального використання на предмет лікування від Covid-19 направили Японії понад 80 держав. Японія виділила ліки для дослідження на людях безкоштовно в рамках міжнародного співробітництва. Естонія у відповідь зобов'язана поділитися з Японією результатами клінічних випробувань, зазначає МЗС.

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Все по темі:

Эстония, Дослідження, Випробування, Японія, Ліки, Коронавірус, Covid-19.
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