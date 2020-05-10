У Франції кількість смертей від коронавірусу рекордно зменшилася

Світові новини:Поступово знижується також і кількість госпіталізованих та хворих у реанімації.

За минулу добу від коронавірусної хвороби COVID-19 у Франції померло 80 осіб, що є найнижчим показником за майже 2 місяці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM-TV.

Зазначається, що кількість госпіталізованих за добу зменшилася на 110 осіб – до 22 614 станом на вечір суботи. Зокрема, у реанімації перебувають 2 812 хворих, що на 56 менше, ніж напередодні.

Загалом кількість госпіталізованих та хворих у реанімації поступово знижується протягом останнього місяця.

Всього з початку пандемії у Франції зафіксували 138 854 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Померли 26 310 людей, з них 16573 – у лікарнях, 9737 – у будинках для літніх людей та інших медико-соціальних закладах. Одужали від коронавірусу 56 038 людей.

Станом на ранок 10 травня кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 4 мільйони.

Жертвами хвороби стали понад 279 тисяч людей. Водночас одужали від хвороби більш ніж 1,3 мільйона пацієнтів.