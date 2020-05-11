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В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу

В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
02:38 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Італійська влада за сприятливого розвитку ситуації може прискорити темпи скасування заходів ізоляції, введених через коронавірус, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Італійська влада за сприятливого розвитку ситуації може прискорити темпи скасування заходів ізоляції, введених через коронавірус, заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

"Ми збираємо найостанніші дані моніторингу і разом з експертами визначаємо техніку безпеки для працівників і клієнтів. Якщо у сфері епідеміології ситуація залишиться під контролем, то ми зможемо узгодити з регіонами низку ранніх кроків", - наводить слова Конте агентство Bloomberg.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що Італію очікує падіння ВВП і низка болючих економічних наслідків пандемії коронавірусу.

Bloomberg зазначає, що після двох місяців ізоляції через коронавірус в Італії на Конте тиснуть союзники по правлячій коаліції, регіональні лідери і лідери бізнес-спільноти.

Із 4 травня в Італії відновилася робота підприємств, орієнтованих на експорт. 18 травня очікується відкриття магазинів, а 1 червня - ресторанів, барів, перукарень.

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За даними ресурсу Worldometer, в Італії підтверджено 218 тис.268 випадків зараження коронавірусом, 30 тис. 395 осіб з цим діагнозом померли, одужали 103 тис. 31 людина.

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Италия, Карантин, Джузеппе Конте, Прем'єр, Пом'якшення, Прискорять.
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