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Німеччина на День матері вирішила послабити контроль на кордонах

Німеччина на День матері вирішила послабити контроль на кордонах
17:39 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:Федеральна поліція Німеччини 10 травня, у День матері, послабила прикордонний контроль для в&#39;їзду на територію країни.

"У цей день німці разом з усім світом святкують День матері. Бажання відвідати батьків або дітей 10 травня визнається вагомою причиною, аби в'їхати до країни з-за кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поліція пропускає до країни, зокрема, матерів без німецького громадянства, які хочуть побачитися з дітьми, що живуть у ФРН. Утім, за умови, що відвідувачі цього ж дня повернуться назад.

Німецькі прикордонники даруватимуть людям, які перетинають кордон, захисні маски.

Від середини березня у зв'язку з пандемією коронавірусу до Німеччини пускають тільки тих, хто має вагому причину для в'їзду й може це довести. Винятки роблять лише для далекобійників, медичних працівників і мешканців прикордонних регіонів сусідніх держав, які працюють у ФРН. Обмеження діятимуть щонайменше до 15 травня.

У Франції кількість смертей від коронавірусу рекордно зменшилася

У Франції кількість смертей від коронавірусу рекордно зменшиласяЗагалом, від середини березня німецькі прикордонники понад 100 тисяч разів відмовляли у в'їзді до країни.

Як повідомлялося, раніше Єврокомісія рекомендувала країнам Шенгенської зони подовжити тимчасові обмеження на подорожі до ЄС із третіх країн до 15 червня.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 4 126 890 випадків зараження коронавірусом, у тому числі 280 986 летальних, одужало 1 453 387 людей.

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Карантин, День матери, "Кордон", Німеччина.
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