У Німеччині меншає кількість біженців через пандемію

Світові новини:У Німеччині за чотири місяці 2020 року зареєстровано на третину менше прохань про надання притулку, ніж за відповідний період торік.

Про це йдеться у звіті Федерального відомства з питань міграції й біженців, повідомляє DW.

"За перші чотири місяці 2020 року в Німеччині зареєстрували приблизно на 30 відсотків менше прохань про надання притулку, ніж за аналогічний період минулого року. Усього зареєстровано понад 29 тисяч прохань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, зокрема, у квітні у Німеччині подано близько 4100 заяв на притулок, тоді як за аналогічний період торік їх було удвічі більше. Більшість мігрантів-заявників походили з Сирії, Афганістану й Іраку.

Серед причин такого скорочення у звіті називають пандемію коронавірусу і посилений контроль на кордонах Німеччини.

Як повідомлялося, від середини березня в'їзд до Німеччини дозволяють лише тим, хто має вагомі причини й може це довести.

Наприкінці квітня Німеччина й інші країни ЄС прийняли неповнолітніх дітей-біженців, які перебували в таборах у Греції без батьків.