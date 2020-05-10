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У Нідерландах відбувся квітковий ажіотаж на День матері

У Нідерландах відбувся квітковий ажіотаж на День матері
20:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Світові новини:У Нідерландах 10 травня, у День матері, спостерігається небачений попит на доставку квітів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Діти не можуть особисто відвідати і привітати свою маму через епідемію коронавірусу, тому надсилають квіти. Сьогодні у нас понад 300 замовлень, що більше, ніж за останні роки цього дня", - зазначив флорист у крамниці квітів Alpina у Гаазі.

У квіткових крамницях запевняють, доставка безпечна. Кур'єри у масках та рукавичках. Вони дзвонять у двері, після чого відступають на кілька кроків, зберігаючи дистанцію.

Квіткові відділи у супермаркетах також спорожніли - продавці кажуть, все розкупили ще в першу половину дня.

У Нідерландах з 11 травня відбудеться пом’якшення карантинних обмежень, зокрема відкриються перукарні та салони краси.

Окрім того, уже з понеділка люди знову зможуть займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі.

Громадський транспорт поновить роботу за звичним графіком з 1 червня, однак пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

Запрацюють театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але дозволений максимум відвідувачів - тридцять осіб. Вони мають дотримуватися дистанції 1,5 метра. На терасах може відпочивати щонайбільше десять людей.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей - за умови попереднього бронювання.

Німеччина на День матері вирішила послабити контроль на кордонах

У церквах і крематоріях допустима присутність у приміщенні до 100 осіб.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та заклади, що надають інтимні послуги.

Людей закликають дотримуватися дистанції, часто мити руки. А всі, хто погано почувається, мусить залишатися вдома, аби не наражати на небезпеку інших.

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Свято, Квіти, Нідерланди, День матері 2020.
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