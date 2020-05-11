Англійцям дозволили засмагати і займатися спортом

Світові новини:Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про рішення послабити з середи заходи ізоляції на території Англії.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон повідомив про рішення послабити з середи заходи ізоляції на території Англії.

Під час телезвернення він пояснив, що англійцям можна буде більше перебувати на повітрі. "Буде дозволено загоряти, подорожувати на машинах, займатися спортом", - сказав він.

Джонсон пояснив, що в цій частині Великої Британії заняття спортом будуть допустимі без обмежень. Йдеться, зокрема, про командні види спорту, однак лише за умови, що грають один з одним - тільки люди, які проживають разом.

Загалом же він закликав британців продовжувати дотримуватися заходів з соціального дистанціювання. Джонсон пообіцяв збільшити штрафи "для невеликої меншості, яка порушує правила (із самоізоляції - ІФ)".

Прем'єр підтвердив, що людей, які прибувають з-за кордону, чекає карантин.

Обмежувальні заходи в країні були введені раніше навесні для боротьби проти поширення коронавірусу COVID-19.

Джонсон пояснив, що влада буде відслідковувати ситуацію з коронавірусом. У разі сприятливого розвитку подій уряд продовжить поетапно знімати обмеження.

Наступна фаза наступить не раніше 1 червня. Тоді, можливо, відновлять роботу нині зачинені магазини і школи.

Третя фаза, в рамках якої можуть відкритися багато громадських місць, готелі, настане, ймовірно, в липні.