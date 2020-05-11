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Німеччину підозрюють в порушенні законодавства ЄС

Німеччину підозрюють в порушенні законодавства ЄС
08:30 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Світові новини:Про це заявила заступник голови Єврокомісії Віра Юрова, передає УНН з посиланням на DW.

Єврокомісія підозрює Німеччину в порушенні законодавства ЄС і збирається провести відповідне розслідування. 

Приводом для розслідування стало винесене на початку травня рішення Федерального конституційного суду Німеччини про те, що скупка державних облігацій Європейським центральним банком (ЄЦБ) частково суперечить німецькій конституції. Конституційний суд заборонив Бундесбанку після перехідного періоду брати участь в програмах викупу ЄЦБ, якщо рада європейського банку в своєму новому рішенні не зможе довести, що його дії не суперечать забороні монетарного державного фінансування.

Вирішальне слово в європейській правовій системі має залишитися за Європейським судом в Люксембурзі і "ні за ким іншим", заявила Юрова в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Про свою стурбованість рішенням суду в Карлсруе і необхідності перевірок заявила і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен. Єврокомісія за чинним праву може накладати грошові штрафи за порушення європейського законодавства на країни ЄС.

Тим часом рішення Конституційного суду Німеччини вітала Польща. Прем'єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький навіть назвав його "одним з найважливіших судових вердиктів в історії Європейського Союзу".

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Нагадаємо, ЄС і Велика Британія проведуть наступний раунд переговорів щодо нових відносин.

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ЄС, Законодавство, Німеччина, Розслідування, Єврокомісія, Порушення.
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