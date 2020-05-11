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Поляки не зможуть замінити заробітчан з України

Поляки не зможуть замінити заробітчан з України
12:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Світові новини:У світлі кризи та зростання безробіття поляки не зможуть замінити трудових мігрантів з України, які давно вже займають свою нішу у Польщі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів власник однієї з найбільших переробних компаній у Польщі (Real SA), голова Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек.

“Це все ілюзія. Очевидно, що ні (поляки не замінять українських працівників)”,- підкреслив польський працедавець.

Він повідомив, що його компанії зараз потрібні на роботу 30-40 працівників, але попри кризу, бажаючих працевлаштуватися серед поляків поки що не спостерігається.

Гайовнічек підкреслив, що українці, які працюють в Польщі, повинні мати гідні умови праці, соціального та грошового забезпечення. На його думку, українці повинні заробляти в Польщі мінімум 12-14 злотих (75-90 грн) на годину нетто.

“Але це залежить від сфери працевлаштування, оскільки, наприклад, на будівництві заробляють трохи більше. Досить часто українці намагаються працювати більше годин, щоб більше заробити”,- повідомив голова Асоціації переробників фруктів та овочів Анджей Гайовнічек.

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Як відомо, у Польщі зараз перебуває до мільйона трудових мігрантів з України. З середини березня, коли введено обмеження на перетин кордону, в Україну повернулися понад 180 тис. українців.

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Поляки, Заробитчани, Українці, Трудова міграція.
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