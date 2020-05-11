Скачать
Понеділок, 11.05.2020
Київський ботсад імені Гришка запрацював після карантину
Київський ботсад імені Гришка запрацював після карантину
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

Коронавірус у Британії забрав понад 32 тисячі життів

Коронавірус у Британії забрав понад 32 тисячі життів
17:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Сьогоднішня кількість летальних випадків найменша з 26 березня, коли було зафіксовано 183 смерті.

У Великій Британії протягом останньої доби зафіксували 210 летальних випадків унаслідок хвороби Covid-19, у результаті чого загальна кількість загиблих через пандемію коронавірусної хвороби в країні досягла 32 065. Про це повідомляє Daily Mail.

"У Великій Британії оголосили про 210 жертв пандемії коронавірусу протягом доби, загалом в країні загинули 32 065 осіб", - йдеться у повідомленні.

У 3 877 людей виявили хворобу COVID-19 у неділю, таким чином загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Британії зросла до 223 060.

У Польщі кількість людей із коронавірусом перевищила 16 тисяч осіб

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 мільйона, понад 284 тисячі осіб померли внаслідок хвороби.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Британия, Смерть, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
02 Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
03 Кращі жінки за знаком Зодіаку
04 Цікаві факти, які ви не знали про Сальвадора Далі
05 В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі
Найважливіше за 11 травня про коронавірус в Україні та світі
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся