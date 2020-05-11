Коронавірус у Британії забрав понад 32 тисячі життів

Світові новини:Сьогоднішня кількість летальних випадків найменша з 26 березня, коли було зафіксовано 183 смерті.

У Великій Британії протягом останньої доби зафіксували 210 летальних випадків унаслідок хвороби Covid-19, у результаті чого загальна кількість загиблих через пандемію коронавірусної хвороби в країні досягла 32 065. Про це повідомляє Daily Mail.

"У Великій Британії оголосили про 210 жертв пандемії коронавірусу протягом доби, загалом в країні загинули 32 065 осіб", - йдеться у повідомленні.

У 3 877 людей виявили хворобу COVID-19 у неділю, таким чином загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Британії зросла до 223 060.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 травня у світі загальна кількість заражень коронавірусом сягнула майже 4,2 мільйона, понад 284 тисячі осіб померли внаслідок хвороби.