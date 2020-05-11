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Єврокомісія зменшить адмінтиск на бізнес в ЄС

Єврокомісія зменшить адмінтиск на бізнес в ЄС
18:19 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Єврокомісія оголосила конкурс для охочих увійти до складу експертів цієї Платформи, який є відкритим для представників малого і середнього бізнесу.

В умовах економічної та соціальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу, Єврокомісія має намір спростити адміністративні правила та зменшити регуляторне навантаження на громадян та на бізнес. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому 11 травня на сайті Єврокомісії.

«Спрощення правил та зменшення адміністративного тиску, особливо для малих і середніх підприємств, є особливо необхідним зараз, в умовах пандемії COVID-19. Ми маємо розглянути, яким чином цифрові технології можуть допомогти у досягненні цієї мети, і водночас забезпечити, щоб наше законодавство залишалось спрямованим у майбутнє і знаходилося на рівні нових викликів, що постають зараз»,- зауважив з цього приводу віцепрезидент Єврокомісії з питань міжінституційних стосунків та прогнозування Марош Шефчович.

Для того, щоб здійснити такі перетворення в адміністративних правилах, Єврокомісія створює спеціальну громадську та фахову платформу – «Бути на рівні майбутнього» (Fit for Future Platform), яка включатиме експертів високого рівня від Євроінституцій, національних урядів та від громадськості національного, регіонального та місцевого рівнів, головним завданням яких буде допомогти Єврокомісії спростити чинні в ЄС закони та зменшити адміністративне навантаження на громадян та на ділові кола.

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До дискусії в рамках Платформи, зокрема, до обговорення висунутих пропозицій щодо спрощення законодавства можуть залучатися громадяни, науковці, політики через спеціалізований портал «Ви нам казали….».

Єврокомісія оголосила конкурс для охочих увійти до складу експертів цієї Платформи, який є відкритим для представників малого і середнього бізнесу, соціальних партнерів та громадських організацій, які мають справу із реалізацією європейського законодавства. Всі охочі мають подати заявки на входження до такої експертної групи до 19 червня поточного року.

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Бизнес, ЄС, Єврокомісія, Адмінтиск.
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