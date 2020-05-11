У Британії від коронавірусу померло вже понад 32 тисячі людей

Світові новини:За останню добу зафіксовано 210 смертей.

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії загальна кількість летальних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 збільшилася до 32 тис. 065. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Британії.

За останніми даними, за добу внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції померли 210 осіб.

У Британії добові показники смертності від COVID-19 й надалі продовжують знижуватися. Вчора, 10 травня, повідомлялося про 269 летальних випадків, 9 травня - 346, 8 травня - 626.

Лабораторно інфікування коронавірусом підтверджено у 223 тис. 060 осіб. За добу кількість інфікованих збільшилася на 3 тис. 877 осіб.

Найбільше заражень і смертей від COVID-19 зафіксовано в Англії - 136 тис. 873 інфікованих і 28 тис. 657 померлих. У Шотландії інфіковані 13 тис. 627 осіб і померли - 1 тис. 857, у Вельсі інфіковані - 11 тис. 468, померли - 1 тис. 116, у Північній Ірландії інфіковані 4 тис. 149, померли - 435 осіб.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок 11 травня у світі зафіксовано понад 4,1 мільйона випадків зараження коронавірусом. Кількість померлих від хвороби становить 282 727 людей, одужали - більш ніж 1,4 мільйона осіб.