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У Нідерландах - майже 42,8 тисячі заражених Covid-19

У Нідерландах - майже 42,8 тисячі заражених Covid-19
19:56 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Нідерландах за добу на коронавірус захворіла 161 людина. Наразі загальна кількість хворих становить 42 788 осіб.

“За останню добу 16 осіб померли, виявлено 161 нового хворого. Загалом (у країні - ред.) 42 788 хворих, із них 5 456 померли”, - зазначили в Національному інституті охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах з 11 травня пом’якшили карантинні обмеження. Дозволяється займатися безконтактними видами спорту на відкритому повітрі - грати у теніс чи гольф. У ресторанах і кафе готують страви, які потім віддають замовнику з собою.

Планується, що з 1 червня громадський транспорт відновить роботу і працюватиме регулярно, за звичним розкладом. При цьому пасажири зобов'язані носити маски і дотримуватися дистанції.

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Запрацюють також театри, музеї, кінотеатри та ресторани, але має бути максимум 30 відвідувачів, які дотримуватимуться дистанції 1,5 метра. На терасах можуть відпочивати щонайбільше 10 осіб.

З 1 липня відкриються кемпінги, у барах, ресторанах та кафе зможе перебувати вже 100 людей, за умови попереднього бронювання.

З 1 вересня буде дозволено займатися всіма видами спорту, відкриють спортзали, сауни, казино та інші заклади.

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Пандемия, Нідерланди, Коронавірус, Covid-19.
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