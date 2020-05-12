Вибори президента Молдови можуть відбутися 1 листопада

Світові новини:Фракція Партії соціалістів Молдови зареєструвала в парламенті ініціативу про призначення дати виборів президента республіки на 1 листопада 2020 року.

Голова парламентської комісії з питань права, призначень та імунітету Василе Боля написав на своїй сторінці в Facebook, що "згідно з пунктом 3 статті 109 Виборчого кодексу парламент встановлює дату виборів на посаду президента Республіки Молдова не менше, ніж за 60 днів до дня виборів". "Таким чином, ПСРМ виступає із законодавчою ініціативою про встановлення дати виборів на 1 листопада 2020 року", - повідомив Боля.

Законодавча ініціатива була зареєстрована після того, як з цього приводу виступив президент Ігор Додон, який є неформальним лідером соціалістів. Він запропонував призначити дату виборів президента на найближчому засіданні парламенту.

Попередні вибори президента відбулися в Молдові 13 листопада 2016 року.

Ігор Додон, який переміг на них, вступив на посаду 23 грудня того ж року.