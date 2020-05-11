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В Австрії зафіксували 1200 хворих на коронавірус

В Австрії зафіксували 1200 хворих на коронавірус
23:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Кількість так званих активних випадків захворювання на COVID-19 в Австрії станом на 11 травня становить 1201 особу, з них 520 – у Відні.

Протягом минулої доби в країні виявлено 15 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, добою раніше – 38. Про це свідчать оновлені дані австрійського МОЗ.

Відповідно до даних Системи епідеміологічного реєстру Австрії, всього в країні з початку поширення коронавірусу виявлено 15 875 випадків зараження новим коронавірусом, одужала 14 061 особа. Померли 620 хворих.

Наразі у лікарнях госпіталізовані 211 осіб, з них 68 – у відділеннях інтенсивної терапії.

У Нідерландах - майже 42,8 тисячі заражених Covid-19

Всього було проведено майже 320 тис. тестів на виявлення коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше уряд Австрії ухвалив рішення про послаблення вжитих через пандемію коронавірусу обмежень, що втілюється з двотижневим інтервалом для спостереження за динамікою нових захворювань.

Перший етап розпочався 16 квітня, наступний відбувався на початку травня, третій – 15 травня, коли заплановане відновлення роботи закладів громадського харчування.

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Хвороба, Австрія, Коронавірус, Covid-19.
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