У Чехії відкрили ресторани з терасами, перукарні і ТЦ

Світові новини:У Чехії в понеділок, 11 травня, відбулося масштабне послаблення заходів карантинного характеру.

Після двохмісячної перерви запрацювали торговельні центри, окрім кафе та дитячих куточків у них, перукарні, ресторани та кав’ярні, які можуть обслуговувати гостей на вуличних терасах.

Вимога бути в захисних масках залишається. Перукарі повинні при обслуговуванні клієнтів носити захисний щиток.

Також уряд дозволив проведення культурних і спортивних заходів за участі до 100 осіб. За такої ж умови відкрито музеї, театри, кіно.

До шкіл повернулися випускники, яким треба складати іспити.

Залізничні та автобусні перевізники можуть відновити рейси міжнародних сполучень. Щоправда, країни ЄС поки лише на стадії пошуку домовленостей щодо взаємних поїздок.

Епідеміологи вважають відкриття торгових центрів найбільш ризикованим кроком. Якщо ситуація з новими захворюваннями буде погіршуватися, темпи зняття обмежень уповільняться. Наразі в країні, за даними МОЗу ЧР, госпіталізовано з діагнозом коронавірус 233 людини, хворими вважаються 3181 (загалом інфіковані були за весь час 8157 людей), померли за весь час 281 людина, одужали 4795.

Це другий етап зняття карантинних заходів. Наступний етап пом’якшення запланований на 25 травня. Загалом уряд розробив покроковий план, розрахований до 8 червня.