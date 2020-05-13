Столтенберг: Противники й далі намагатимуться перевірити рішучість НАТО

Світові новини:НАТО готується до довгострокових наслідків пандемії.

Північноатлантичний альянс готується до довгострокових наслідків пандемії COVID-19 і працює над тим, аби допомогти союзникам збільшити їх стійкість.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час відеоконференції міністрів оборони ЄС, передає пресслужба блоку.

"Генеральний секретар попередив, що безпекові виклики не зменшилися через пандемію коронавірусу і що противники й далі намагатимуться перевірити рішучість НАТО. Він підкреслив, що водночас із реагуванням на пандемію НАТО також готується до довгострокових наслідків COVID-19 і працює, щоби допомогти союзникам зміцнити їх стійкість", - йдеться в повідомленні.

Столтенберг привітав тісну співпрацю між НАТО і Європейським Союзом, заявивши, що "як ніколи важливо допомогти нашим членам і партнерам підвищити стійкість нашого населення і боротися з дезінформацією".

За його словами, НАТО робить свій внесок у підтримку потерпілих країн, в тому числі за допомогою повітряних перевезень, обміну медичним досвідом, розробок інноваційних заходів реагування та розгортання збройних сил союзників для підтримки цивільної влади.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 4 324 735 випадків зараження коронавірусом, серед яких 291 725 летальних, одужали від недуги 1 571 071 особа.