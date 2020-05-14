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Четвер, 14.05.2020
Джонсон: 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу
Джонсон: 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу
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Джонсон: 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу

Джонсон: 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу
02:24 Сьогодні Телеграф Укринформ

Світові новини:У Британії від коронавірусу померли 275 медиків і соцпрацівників.

У Великій Британії від коронавірусної хвороби померли щонайменше 275 працівників галузі охорони здоров'я.

Про це пише Mirror.

"Сьогодні Борис Джонсон визнав, що принаймні 275 працівників галузі охорони здоров'я загинули внаслідок коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за словами голови британського уряду, епідемія коронавірусу забрала життя 144 медиків та 131 працівника служби соціального забезпечення.

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Утім, указує видання, на думку експертів, реальна цифра загиблих серед медичного персоналу та соціальних працівників значно вища.

Як повідомлялося, у Великій Британії протягом останньої доби померли 494 особи, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Загалом жертвами епідемії стали 33 186 британців. Кількість підтверджених випадків коронавірусу в країні становить 229 705.

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Борис Джонсон, Велика Британія, Коронавірус, Covid-19.
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