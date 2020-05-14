Пандемія: Австрія та Німеччина готуються до відкриття кордонів

Світові новини:Австрія та Німеччина відкриють спільний кордон з 15 червня.

Прикордонні пункти пропуски між Австрією та Німеччиною, закриті через пандемію коронавірусу, повністю відкриються 15 червня.

Про це інформує АРА з посиланням на федеральну канцелярію Австрії.

"Закриті через коронакризу кордони між Німеччиною та Австрією будуть повністю відкриті 15 червня", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що відкриття відбуватиметься у два етапи. На першому, починаючи з 15 травня, на кордоні проводитимуться лише вибіркові перевірки.

Переговори з цього приводу відбулися 12 травня між канцлерами Австрії та Німеччини, а також між главами МВС двох країн.

"Як заявили у федеральній канцелярії у Відні, Австрія прагне лібералізувати прикордонний режим з іншими країнами", - повідомляє АРА.

Австрійська сторона має намір провести обговорення поетапного відкриття спільних кордонів з представниками Швейцарії, Ліхтенштейну, а також країн Східної Європи, "якщо інфекція там залишатиметься під контролем".

Як повідомлялося, раніше Австрія заявила про можливість відкриття кордону для туристів з Німеччини.