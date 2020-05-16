Скачать
Субота, 16.05.2020
На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
На Вінниччині кількість випадків Covid-19 сягнула 700
У ЗСУ за добу зафіксували два нових випадки коронавірусу
У ЗСУ за добу зафіксували два нових випадки коронавірусу
Бернарду Сілва: Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії
Бернарду Сілва: Гвардіола – один з найкращих тренерів в історії
У Польщі українець схиляв підлітків до самогубств, його затримали
У Польщі українець схиляв підлітків до самогубств, його затримали

Італія відкриє кордони з 3 червня

Італія відкриє кордони з 3 червня
11:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Італійці зможуть їздити за кордон, а іноземці відвідувати Італію вже з 3 червня.

Про це інформує BBC.

"Уряд Італії видав указ, що дозволяє подорожувати в країну та з неї з 3 червня, на тлі зусиль з метою полегшити карантинні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Указ був підписаний головою уряду Італії Джузеппе Конте та опублікований сьогодні.

Це розпорядження уряду також дозволить з того ж дня подорожувати регіонами Італії, що наразі жорстко обмежується.

У Польщі українець схиляв підлітків до самогубств, його затримали

В Італії один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19 - померли понад 31 600 людей, але кількість нових випадків коронавірусної хвороби протягом останніх днів різко зменшилась.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Италия, Карантин, "Кордон", 3 червня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Вчені з'ясували, чому в чоловіків еволюційно з'явилася борода
02 Пішов із життя один із засновників відомої рок-групи
03 Вердер відправив на двотижневий карантин футболіста
04 Чемпіонат Бельгії достроково завершений, відомо хто став чемпіоном
05 Країни G20 погодили підходи до торгівлі під час пандемії
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Трамп планує частково відновити фінансування ВООЗ
Трамп планує частково відновити фінансування ВООЗ
У Держдепі США анонсували нові санкції проти Huawei
У Держдепі США анонсували нові санкції проти Huawei
Кличко: ТРЦ у Києві відкриють після метро
Кличко: ТРЦ у Києві відкриють після метро
Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся