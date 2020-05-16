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Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги

Греція відкриває пляжі: на узбережжі вже черги
13:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Світові новини:На одному з найпопулярніших пляжів в Афінах люди навіть ставали у чергу, аби буквально зайняти своє місце під сонцем.

Греки позбігалися на узбережжя після відкриття понад 500 пляжів, відвідувати які до цього часу суворо заборонялося у зв’язку з пандемією.

Греція досі намагається пройти тонку межу між захистом людей від коронавірусу і відродженням туристичного сектора, від якого залежить значна частина економіки країни, пише Reuters.

Для багатьох мешканців це був перший візит публічного місця, оскільки Греція тільки з початку травня почала послаблювати обмеження. Водночас це збіглося з першою тепловою хвилею року.

Шукачі сонця повинні були дотримуватися правил дистанціювання, що поширюються навіть на розміщення парасоль – на відстані 4 м. На 10 квадратних метрів допускається не більш ніж 40 людей.

У Таїланді розпочинають відкривати туристичні об'єкти

На одному з найпопулярніших пляжів в Афінах люди навіть ставали у чергу, аби буквально зайняти своє місце під сонцем. Громадянам постійно нагадують про дотримання правил з дронів і гучномовців.

Як повідомляв УНІАН, уряд Італії ввечері 15 травня підтримав пропозицію прем’єра Джузеппе Конте і міністра охорони здоров’я Роберто Сперанца щодо відкриття кордону з 3 червня для туристів з країн-членів Європейського Союзу, а також з Сан-Марино та Ватикану.

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Пляж, Сонце, Греція, Узбережжя.
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