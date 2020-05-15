У Таїланді розпочинають відкривати туристичні об'єкти

Новини подорожі:Уряд Таїланду планує поступово знімати обмеження і незабаром оголосить другий етап виходу з карантину.

У тайській провінції Крабі готуються до відкриття туристичних об'єктів, загалом у країні поступово знімають введені через карантин обмеження, повідомили порталу "Інтерфакс-Туризм" в п'ятницю в Туристичному управлінні Таїланду (TAT).

"Кількість випадків коронавірусної інфекції в Таїланді з кожним днем скорочується. Всього в країні зафіксовано 3 025 випадків, з них уже 2854 людини повністю одужали. 13 травня в країні не було зафіксовано жодного нового випадку зараження", - повідомили в ТАТ.

У країні поступово знімаються обмеження, введені в період карантину. З 1 травня більшість внутрішніх аеропортів вже відновили роботу. Водночас від пасажирів вимагають дотримання санітарно-епідеміологічних норм: вони повинні носити маски під час польоту і намагатися дотримуватися соціальної дистанції.

"Тим часом, у провінції Крабі масово готуються до відкриття туристичних об'єктів, цього тижня був розроблений відповідний план. Губернатор Крабі Кітібході Правіт заявив, що йдеться про переобладнання і відновлення туристичного сектора в рамках підготовки до нового туристичного сезону", - сказали в турофісі.

Раніше повідомлялося, що влада Таїланду розраховує відновити прийом іноземних туристів у жовтні, коли в країні починається високий сезон. Внутрішній туризм відновиться в червні-липні.

У 2020 році Таїланд очікує 14-16 млн іноземних мандрівників. Роком раніше його відвідали 39 млн туристів з-за кордону, з яких 1,47 млн - росіяни. Туризм відіграє велику роль в економіці країни, його частка становить 11% ВВП королівства.