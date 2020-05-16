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У Туреччині запровадили комендантську годину
У Туреччині запровадили комендантську годину

У Туреччині запровадили комендантську годину

У Туреччині запровадили комендантську годину
14:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:У Туреччині запровадили чотириденну комендантську годину у 15 провінціях, починаючи з опівночі 15 травня, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє агенція Anadolu.

"У Туреччині запровадили чотириденну комендантську годину у 15 провінціях, починаючи з опівночі п’ятниці, намагаючись запобігти поширенню пандемії коронавірусу, що вже забрала 4 055 життів в країні", - йдеться у повідомленні.

Комендантська година почала діяти у столиці Туреччини Анкарі, а також у містах Балікесір, Бурса, Ескішехір, Газіантеп, Стамбул, Ізмір, Кайсері, Конья, Манісі, Самсун, Ван, Зонгулдак та у.провінціях Коджаелі й Сакар'я.

Хоча зазвичай комендантську годину оголошують на вихідні дні, цей період було продовжено до чотирьох днів, оскільки 19 травня в Туреччині офіційний вихідний.

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Перша комендантська година на тлі пандемії коронавірусу в Туреччині була оголошена 11-12 квітня, протягом останніх тижнів їх оголошували кілька разів.

Згідно з даними сайту Worldometer, у Туреччині наразі налічується 146 457 підтверджених випадків Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 16 травня у світі зафіксовано 4 629 407 випадків коронавірусної хвороби, 1 761 062 людини одужали від недуги, 308 676 померли.

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Все по темі:

Пандемия, Туреччина, Коронавірус, Covid-19, Комендантська година.
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