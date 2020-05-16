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Кількість смертей від коронавірусу в Бельгії перевищила 9 тисяч

Кількість смертей від коронавірусу в Бельгії перевищила 9 тисяч
17:37 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.

Хоча добові показники смертності від коронавірусу у Бельгії знижуються, у середньому на 6 відсотків на добу, люди продовжують помирати від цієї хвороби: у суботу сумне число загиблих від COVID-19 в Бельгії перевищило «психологічну» позначку - 9 000 осіб. Про це сьогодні з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

«Протягом доби надійшли повідомлення про 47 нових смертельних випадків, що довело загальну кількість людей, які померли внаслідок коронавірусу, до 9 005 осіб. З них 48 відсотків померли у лікарнях, 51% - у будинках догляду за літніми людьми, 0,6 відсотка – в інших місцях. Коронавірус як причина смерті підтверджений у всіх випадках, що сталися у лікарнях. У будинках догляду COVID-19 лабораторно доведено у 23 відсотків померлих, в той час як у 73 відсотках випадків причина смерті встановлена за симптомами», - йдеться у публікації.

Усього протягом доби в країні позитивні тести на коронавірус виявлені ще у 345 людей, що довело загальну кількість інфікованих у Бельгії з початку пандемії до 54 989 осіб.

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За цей же час 65 людей були госпіталізовані з діагнозом коронавірусу, 159 – виписані з лікарень після одужання. Загальна кількість хворих з COVID-19 у бельгійських лікарнях наразі становить 1 750 осіб, з них 364 знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії.

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Бельгия, Смерть, Пандемия, Коронавірус.
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