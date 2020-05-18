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В Естонії скасовують надзвичайний стан

В Естонії скасовують надзвичайний стан
08:09 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Світові новини:В Естонії з 18 травня завершується дія режиму надзвичайного стану, але низка обмежень зберігається.

В Естонії з 18 травня завершується дія режиму надзвичайного стану, але низка обмежень зберігається. Постанови уряду про надзвичайний стан оголошуються такими, що втратили силу, повідомила прес-служба кабінету міністрів.

Так, з понеділка дозволяється проведення тренувань і змагань на свіжому повітрі, якщо на них не присутні глядачі, а кількість учасників не перевищує 100 осіб, публічні збори при заповнюваності приміщень не більше 10 людей, а на свіжому повітрі - не більше 100, відвідування установ соціальної опіки і місць позбавлення волі і вводиться низка інших послаблень.

Водночас продовжить діяти надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров'я.

З 18 травня, як і раніше, буде обмежено продаж алкоголю у всіх місцях торгівлі, зокрема, ресторанах і барах, з 22-ї години вечора до 10 години ранку.

Вводиться карантин для хворих COVID-19 і осіб, які близько контактували з ними.

Продовжується обмеження на перетин кордону Естонії та вимога 14-денного карантину для тих же категорій людей, котрі в'їжджають в країну, що і раніше. Без дотримання карантину в Естонію можуть в'їжджати громадяни Латвії і Литви, особи, які мають посвідку на проживання або дозвіл на проживання в цих країнах, у яких немає симптомів захворювання.

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В країну як і раніше можуть в'їжджати без дотримання карантину категорії людей без ознак захворювання, на які це право поширювалося і раніше, наприклад, перевізники товарів і сировини, люди, пов'язані з міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, особи, пов'язані з технологічною роботою підприємств Естонії, які працюють, працівники сфери охорони здоров'я, дипломати, люди, які прибувають у рамках міжнародного військового співробітництва.

У публічному місці і приміщенні залишається в силі правило 2 + 2, яке означає, що на вулиці або в приміщенні можуть пересуватися разом не більше двох осіб, дотримуючись з іншими людьми дистанції в два метри. Правило не поширюється на сім'ї і не діє вдома.

До 30 червня заборонені всі публічні заходи.

Необхідність обмежень буде оцінюватися кожні два тижні.

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Эстония, Карантин, Надзвичайний стан, Коронавірус.
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