Карантин перервав 12-річне падіння продажів вина у Фінляндії

Світові новини:В умовах карантину жителі Фінляндії збільшили споживання алкогольних напоїв.

Так, у квітні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, продажі алкогольних напоїв в Фінляндії зросли на 23%.

Істотно зросли продажі рожевого вина - на 40%, червоного і білого на 35% і 28% відповідно.

До цього обсяги продажів вина у Фінляндії скорочувалися 12 років поспіль, а сукупне споживання алкоголю фінами скорочується протягом багатьох років.

Як повідомлялося в УНН, у період карантину продажі вина у торгових мережах США зросли на третину.

Нагадаємо, у цьому році на українському ринку алкоголю з'явився новий винний напій небесно-блакитного кольору CAPRIZO.