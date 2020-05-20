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Карантин перервав 12-річне падіння продажів вина у Фінляндії

Карантин перервав 12-річне падіння продажів вина у Фінляндії
11:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Світові новини:В умовах карантину жителі Фінляндії збільшили споживання алкогольних напоїв.

Так, у квітні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, продажі алкогольних напоїв в Фінляндії зросли на 23%.

Істотно зросли продажі рожевого вина - на 40%, червоного і білого на 35% і 28% відповідно.

До цього обсяги продажів вина у Фінляндії скорочувалися 12 років поспіль, а сукупне споживання алкоголю фінами скорочується протягом багатьох років.

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Як повідомлялося в УНН, у період карантину продажі вина у торгових мережах США зросли на третину.

Нагадаємо, у цьому році на українському ринку алкоголю з'явився новий винний напій небесно-блакитного кольору CAPRIZO.

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Вино, Финляндия, Карантин, Продаж.
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