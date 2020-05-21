Підтримка національного виробника: французький уряд замовив більше мільярда санітарних масок

Світові новини:Уряд Франції замовив національним виробникам більше мільярда захисних масок.

З метою підтримки національного виробника в умовах коронакризи французький уряд замовив більше мільярда санітарних масок.

Про це йдеться у відповідному комюніке повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Уряд, підтримуючи спроможності національного виробника, замовив більше одного мільярда санітарних масок, вироблених у Франції", - вказується у документі.

Зазначається, що у квітні чотири провідні фабрики країни, які випускають захисні маски, вийшли на обсяг виробництва до 10 млн штук за тиждень. З кінця травня щотижня планується виробляти до 20 млн масок з перспективою вийти на 50 млн одиниць до кінця року.

Водночас в уряді не надають точних даних щодо обсягу фінансування зазначеної програми.

У Франції з 11 травня триває реалізація національної стратегії виходу з режиму карантину.

Уряд має за мету забезпечити масове поширення захисник масок, носіння яких є обов'язковим у громадському транспорті. У деяких муніципалітетах їх безкоштовно роздають на зупинках або кладуть у поштові скриньки за попереднім замовленням через інтернет.

У роздрібній торгівлі хірургічна маска коштує 3-4 євро.

Як повідомлялося, надзвичайний санітарний стан у Франції продовжено до 10 липня.