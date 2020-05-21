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Четвер, 21.05.2020
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Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано

Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано
02:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Осачук вважає, що переходити на наступний етап послаблення карантину Буковині зарано.

У Чернівецькій області за добу від COVID-19 одужали 18 осіб, і водночас підтверджено 46 нових випадків зараження.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"18 буковинців сьогодні побороли коронавірус. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Проте маємо також 46 нових випадків COVID-19 в області",- написав Осачук.

За його словами, 20 травня лабораторний центр дослідив 584 нові зразки.

Загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку становить 2842 особи.

"Відтак, переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки що рано", - констатував очільник області.

Коронавірус: за добу у Франції більше сотні осіб померли від COVID-19

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Чернівецька область не відповідає критеріям етапу пом'якшення карантину з 22 травня.

"На сьогодні у Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до 1 червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які перебувають у лікарнях", - зазначив керівник МОЗ.

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Коронавірус, Covid-19, Чернівецька область, Сергій Осачук.
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