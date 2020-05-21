Голова Чернівецької ОДА: Послаблювати карантинні заходи нам поки що рано

Новини України:Осачук вважає, що переходити на наступний етап послаблення карантину Буковині зарано.

У Чернівецькій області за добу від COVID-19 одужали 18 осіб, і водночас підтверджено 46 нових випадків зараження.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"18 буковинців сьогодні побороли коронавірус. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Проте маємо також 46 нових випадків COVID-19 в області",- написав Осачук.

За його словами, 20 травня лабораторний центр дослідив 584 нові зразки.

Загальна чисельність інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку становить 2842 особи.

"Відтак, переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки що рано", - констатував очільник області.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Чернівецька область не відповідає критеріям етапу пом'якшення карантину з 22 травня.

"На сьогодні у Чернівецькій області у нас і велика захворюваність, і велика завантаженість ліжок. Вони не перейдуть на наступний етап, і ми будемо працювати над тим і сподіватися, що до 1 червня ця захворюваність буде падати, і будуть одужувати громадяни, які перебувають у лікарнях", - зазначив керівник МОЗ.