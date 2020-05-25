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У Польщі частково скасують масковий режим

У Польщі частково скасують масковий режим
15:03 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:У Польщі 25-26 травня буде оголошено про часткове скасування маскового режиму, запровадженого в середині квітня у зв’язку з коронавірусом.

Про це в ефірі Polsat News заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

“Думаю, що сьогодні чи завтра спільно з прем’єр-міністром ми про це повідомимо. У нас є три воєводства, де рівень інфікування становить одиницю або більше. Можливо, потрібно подумати про те, щоб залишити там цей обов’язок (носіння масок – ред.)”, - заявив Шумовський.

Він додав, що у решті воєводств рівень інфікування значно нижчий, тому там можна скасувати масковий режим.

Як відомо, у Польщі введено обов’язковий масковий режим з 16 квітня.

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Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Польщі спостерігається у Сілезькому воєводстві (південь країни, адміністративний центр - Катовіце) і Мазовецькому воєводстві (Варшава.)

У Польщі на коронавірус захворіли вже понад 21,3 тис. осіб, 996 людей померли.

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Карантин, Польща, Коронавірус, Масковий режим, Макски.
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