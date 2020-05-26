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COVID-19: у Джонсона погіршився зір

COVID-19: у Джонсона погіршився зір
06:22 Сьогодні Телеграф УНН

Світові новини:Джонсон заявив, що в нього погіршився зір через COVID-19.

КИЇВ. 26 травня. УНН. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив, що через перенесену ним коронавірусну інфекцію COVID-19, в нього погіршився зір. Про це Джонсон повідомив під час брифінгу в понеділок, передає УНН.

"Я розумію, що мені доводиться носити окуляри вперше за довгі роки. Я думаю, що це дуже схоже на те, що (погіршення) зору може бути проблемою, пов’язаною з коронавірусом", — сказав Джонсон. У квітні він провів тиждень в лікарні з коронавірусною інфекцією, в тому числі кілька днів у відділенні інтенсивної терапії.

Джонсон зробив цю заяву, відповідаючи на питання, чи вважає він логічними пояснення, дані в понеділок на прес-конференції його найближчим радником Домініком Каммінгсом, який також перехворів COVID-19. Раніше ЗМІ звинуватили його в тому, що він порушив карантин і поїхав більш ніж за 400 км від Лондона, щоб самоізолюватись разом з дружиною і п’ятирічною дитиною на фермі свого батька в околицях Дарема. Більш того, під час перебування в Даремі Каммінгс з’їздив з дружиною і сином в район замку Барнард, до якого шлях від ферми на автомобілі займає близько півгодини. Під час прес-конференції радник прем’єра Джонсона Каммінгс відмовився вибачатися за порушення карантину.

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Каммінгс розповів, що таким чином він вирішив перевірити, чи відновився у нього зір після хвороби і чи може він бути за кермом під час довгої поїздки в Лондон. За словами помічника Джонсона, доїхавши до околиць замку, він зрозумів, що все ще погано бачить, і повернувся на ферму. Від такого способу перевірки зору застеріг голова Федерації поліції Англії і Уельсу Джон Аптер. "Якщо ви відчуваєте себе недобре, а ваш зір може бути порушений, то не керуйте автомобілем, щоб перевірити, чи можете ви водити. Це нерозумний вчинок", — написав він у своєму Twitter.

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Борис Джонсон, Великобританія, Covid-19.
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