Моравецький: Президентські вибори в Польщі мають відбутися 28 червня

Світові новини:Уряд Польщі наполягає на проведенні президентських виборів у червні.

Відкладені через запроваджені карантинні заходи та політичну суперечку президентські вибори в Польщі мають відбутися 28 червня. Про це заявив у Варшаві прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає УНН з посиланням на dpa і DW.

За його словами, 28 червня - єдина дата проведення виборів, що не порушує конституцію країни. Решта пропозицій щодо дати проведення голосування стануть "спробою дестабілізувати політичний ландшафт", зазначив польський прем'єр.

Раніше в уряді Польщі не раз наголошували, що в разі проведення виборів пізніше Польща ризикує втратити можливість обрати президента до 6 серпня. Саме тоді закінчиться нинішній термін повноважень президента Анджея Дуди.

Нагадаємо, президентські вибори мали відбутися в Польщі 10 травня, проте голосування скасували через епідемію викликаного коронавірусом захворювання COVID-19. Правляча у країні партія "Право і справедливість" (ПіС) хотіла провести голосування поштою, проте Сейм підтримав цю ініціативу лише 7 травня, коли вже не лишалося часу на підготовку поштового голосування.

Тож Польща вирішила не відкривати виборчі дільниці 10 травня, а натомість призначити нову дату волевиявлення.

На думку аналітиків, лідер ПіС Ярослав Качинський хоче якнайшвидшого проведення президентських виборів, щоб забезпечити перемогу чинному главі держави Анджею Дуді, якого підтримує правляча партія. Дуда впевнено лідирував у опитуваннях.