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В ДТП у Польщі загинув українець

В ДТП у Польщі загинув українець
14:54 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Світові новини:Після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого було доправлено до закладу судової медицини міста Вроцлав.

У Польщі сталася ДТП за участі легкового автомобіля Opel Movano та вантажівки Mercedes, внаслідок якої загинув водій легкового автомобіля – громадянин України. Про це в коментарі УНН сказав директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Сергій Погорельцев.

“Польща. 30 травня 2020 управління поліції міста Вроцлав повідомило про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася 29 травня 2020 на автомагістралі А4 (повіт Сьрода-Шльонська) за участі легкового автомобіля Opel Movano та вантажівки Mercedes. Внаслідок ДТП на місці події загинув водій легкового автомобіля – громадянин України, 1979 року народження”, - сказав Сергій Погорельцев.

Він зазначив, що після проведення слідчих заходів на місці аварії тіло померлого було доправлено до закладу судової медицини міста Вроцлав. За фактом ДТП управлінням повітової поліції місті Сьрода Шльонська проводиться кримінальне провадження у справі.

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“Генеральне консульство України в Кракові підтримує зв’язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає заходів щодо розшуку родичів померлого українця. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Генерального консульства України в Кракові”, - додав Сергій Погорельцев.

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ДТП, Авария, Польща, Загибель, Українці.
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