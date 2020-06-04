Джонсон про протести у Гонконзі: Британія не може просто відійти в сторону

Світові новини:Британія готова прийняти до 3 мільйонів жителів Гонконгу.

Об’єднане Королівство висловило готовність надати громадянство частині жителів Гонконгу, де зараз тривають протести, якщо в КНР набере чинності контроверсійний закон щодо національної безпеки Гонконгу.

Про це у своїй статті в Times заявив британський прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Якщо буде потрібно, британський уряд вдасться до такого кроку і зробить це з доброї волі. Багато жителів Гонконгу побоюються, що їх спосіб життя опинився під загрозою попри те, що Пекін обіцяв його зберегти. Якщо Китай своїми діями продемонструє, що ці страхи обґрунтовані, Британія не зможе просто відійти в сторону. Ми виконаємо свій обов’язок і запропонуємо альтернативу", - написав Джонсон.

Глава британського уряду пообіцяв значно спростити правила видачі візи для жителів Гонконгу, видати їм дозволи на роботу та подовжити можливий термін перебування в країні до року. Зараз дозвіл видають лише на 6 місяців.

Він пообіцяв можливість громадянства для всіх жителів міста, які мають право на заморський паспорт королівства. Цей документ мають нині приблизно 350 тисяч гонконгців, і ще 2,6 мільйона можуть його отримати як колишні жителі британської колонії. Зараз такий паспорт не дає права на роботу у Великій Британії або громадянство, але прем’єр-міністр заявив, що королівство готове вдатися до найбільших змін у візовій системі та скасувати ці обмеження.

Слід наголосити, що така ідея британського прем'єра Китай обурила і МЗС пообіцяли вжити заходів у відповідь.

Як повідомлялося, 28 травня Китайський парламент ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Він зменшує самостійність регіону та обмежує права й демократичні свободи його мешканців.

Закон спричинив нову хвилю протестів. США пообіцяли накласти на Китай санкції та позбавити Гонконг статусу ділового партнера з привілеями – через втрату автономії.

Британія, США, Австралія та Канада звинуватили Пекін у спробі зруйнувати закріплений законом у Гонконзі принцип "одна держава – дві системи".