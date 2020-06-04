Німеччина не підтримує повернення РФ до складу G7

Світові новини:Німеччина виступила проти приєднання РФ до G7.

Підстав для приєднання Росії до країн-членів Великої сімки (G7) досі немає, наголосив німецький уряд. РФ було виключено з клубу через анексію Криму і підстави цього рішення досі залишаються незмінними, заявив у середу, 3 червня, офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, передає УНН із посиланням на DW.

"Російське керівництво має покласти край цій ситуації", — наголосив він під час пресконференції в Берліні, цитує агенція Reuters.

У свою чергу, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас зазначив, що сумнівається в тому, чи правильний зараз час для зміни формату G7. "У мене є сумніви, чи є сенс створювати ще один проміжний формат", — наголосив він.

Нагадаємо, що ідею повернути Росію до G7 висунув президент США Дональд Трамп. Він вже обговорив це з російським колегою Володимиром Путіним. Втім, проти цього вже виступили прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та Європейський Союз.

Росія була членом G7 до 2014 року, коли клуб називався Великою вісімкою або G8. Через анексію Криму її виключили з цієї групи і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату. Зараз членами G7 є Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Великобританія та США.