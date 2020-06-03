Путін підписав наказ про використання ядерної зброї

Путін визначив умови за яких Росія може застосовувати ядерну зброю

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про основи російської політики в області ядерного стримування. В документі перераховано обставини, які дозволяють застосування Росією ядерної зброї.

Указ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ, передає УНН.

Згідно з указом, РФ має право застосувати ядерну зброю у відповідь на атаку на її об'єкти інфраструктури, або коли під загрозу буде поставлено саме існування держави.

При цьому ядерну зброю можна використовувати навіть у разі нападу на РФ з застосуванням неядерної зброї масового ураження, зокрема й звичайної зброї.

Рішення про застосування ядерної зброї ухвалює президент РФ.