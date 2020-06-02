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Резніков: Війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи

Резніков: Війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи
02:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Резніков вважає, що загрози просування російських військ углиб України немає.

Віцепрем’єр Олексій Резніков не вважає, що зараз існує загроза просування углиб території України військ РФ.

Про це Резніков заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"В Україні з 2014 року триває війна, збройна агресія сусідньої держави, і більших загроз важко вже придумати. Просунення російських військ углиб території України я вже не вбачаю як загрозу. Бо 350 тисяч українських бійців пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіє сьогодні навіть багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни на сьогоднішній день бути не може, тим паче в умовах економічної кризи, і коронавірусної пандемії", - зазначив Резніков.

Він наголосив, що виклик є, "але ми з цим викликом живемо шість років… і Україна сьогодні своєю кров’ю сплачує спокій Європи".

"Насправді війна відбувається не на сході України – війна відбувається на сході Європи. Тому ми якраз і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів: давайте переглянемо Будапештський меморандум, дамо йому оцінку - відверту, чесну, дивлячись одне одному в очі, і будемо думати, що робити далі", - наголосив віцепрем’єр.

Припинення вогню в обмін на скасування санкцій: Росія шантажує ООН

Своєю чергою глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що він погоджується з тим, що "ніхто не буде оголошувати військові дії". Водночас, за його словами, треба буде "задіяти всі санкції, аби змусити Росію піти з наших територій".

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Росія, ОРДЛО, Олексій Резніков.
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