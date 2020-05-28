Припинення вогню в обмін на скасування санкцій: Росія шантажує ООН

Новини України:Росія шантажує ООН припиненням вогню в обмін на скасування санкцій.

Російська делегація в ООН в середу фактично шантажувала міжнародну спільноту, заявивши, що глобальне припинення вогню (в тому числі з боку російських сил на Донбасі) залежить від скасування міжнародних санкцій.

Про це у Facebook написав речник Постійного представництва при ООН Олег Ніколенко за результатами відкритих дебатів РБ ООН щодо захисту цивільних осіб у збройних конфліктах.

"Той момент, коли російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню", - зауважив український дипломат.

Ніколенко нагадав: російська сторона й раніше заявляла, що санкції, мовляв, заважають гуманітарній допомозі в боротьбі проти COVID-19.

"Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", - зауважив представник української дипломатичної місії.

За його словами, заява РФ пояснює, чому триває насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де росіяни є стороною конфлікту. "Але ми добре знаємо - навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде", - вказав Ніколенко.

"Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики", - підкреслив речник Постійного представництва України при ООН.

Як повідомлялось, Україна попередила в середу Раду Безпеки ООН, що через агресію Росії гуманітарна криза на Донбасі може охопити понад 3,4 млн людей.