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Коронавірус: Саміт ЄС - Китай перенесли на невизначений термін

Коронавірус: Саміт ЄС - Китай перенесли на невизначений термін
04:31 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Саміт ЄС - Китай перенесли через коронавірус.

Саміт ЄС — Китай, намічений на 14 вересня в Лейпцигу, перенесено на невизначений термін у зв'язку  з пандемією коронавірусу.

Про це домовилися під час телефонної розмови канцлер ФРН Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін і голова Європейської ради Шарль Мішель, передає DW.

"Саміт ЄС - Китай, намічений на 14 вересня в Лейпцигу, перенесено на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це домовилися під час телефонної розмови канцлер ФРН Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін і голова Європейської ради Шарль Мішель", - йдеться в повідомленні.

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Також на сайті уряду Німеччини зазначається, що сторони мають намір провести цю зустріч пізніше, тоді ж обговорять її нову дату.

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Китай, ЄС, Коронавірус.
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