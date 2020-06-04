Коронавірус: Саміт ЄС - Китай перенесли на невизначений термін

Світові новини:Саміт ЄС - Китай перенесли через коронавірус.

Саміт ЄС — Китай, намічений на 14 вересня в Лейпцигу, перенесено на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це домовилися під час телефонної розмови канцлер ФРН Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін і голова Європейської ради Шарль Мішель, передає DW.

"Саміт ЄС - Китай, намічений на 14 вересня в Лейпцигу, перенесено на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це домовилися під час телефонної розмови канцлер ФРН Ангела Меркель, голова КНР Сі Цзіньпін і голова Європейської ради Шарль Мішель", - йдеться в повідомленні.

Також на сайті уряду Німеччини зазначається, що сторони мають намір провести цю зустріч пізніше, тоді ж обговорять її нову дату.