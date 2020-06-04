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Словаччина передала три «швидкі» для Станиці Луганської

Словаччина передала три «швидкі» для Станиці Луганської
09:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Світові новини:Словацька Республіка передала Україні три автомобілі швидкої допомоги у якості гуманітарної допомоги.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ.

«Сьогодні ці авто фактично будуть допомагати у боротьбі на два фронти. Перший фронт – це боротьба з коронавірусом. Другий фронт – це боротьба з російською агресією. Наші українці, які живуть на лінії зіткнення, не самі. Європейські держави, в даному випадку Словаччина, допомагають та підтримують їх», - зазначив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, який взяв участь в офіційній церемонії передачі українській стороні гуманітарної допомоги Словацької Республіки.

Як повідомлялося, раніше сертифікати на три автомобілі швидкої допомоги Mercedes Benz Sprinter були офіційно вручені українській стороні в Станиці Луганській 28 листопада 2019 року під час робочого візиту в Україну міністра закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Мірослава Лайчака.

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25 травня 2020 року автомобілі прибули до Києва та будуть доставлені офіційним отримувачем - Міжнародною благодійною організацією «Міжнародна Медична Допомога» в Луганську область - для потреб КПВВ «Станиця Луганська».

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Словаччина, Коронавірус, Швидка, Станиця Луганська.
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