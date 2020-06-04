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Північна Македонія знову ввела комендантську годину

Північна Македонія знову ввела комендантську годину
13:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Світові новини:Уряд Північної Македонії повернув обмеження на пересування громадян після різкого збільшення кількості нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє 24МК із посиланням на міністра охорони здоров’я Венка Філіпча

«Уряд заборонив пересування всіх громадян у Скоп'є (усі муніципалітети Скоп'є), Куманово, Ліпково, Стипі, Тетово, а також Боговіньє, Брвениці, Тірце, Зеліно та Єгуновце, починаючи з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00», - йдеться у повідомленні.

У всіх інших містах рух усіх громадян заборонено з четверга (4 червня) з 21:00 до п’ятниці (5 червня) до 05:00 ранку, а в п'ятницю, суботу, неділю в цих містах заборона починається з 16:00 та триває до наступного дня до 05:00 ранку.

П’ятниця (5 червня) оголошується неробочим днем для всіх громадян.

У період з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00 відвідування кладовищ на території всієї країни заборонено, крім похорон.

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Прогулянка з домашніми тваринами відбуватиметься у вже встановлені терміни у періоди з 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 та 20:00 до 20:30.

Виключення із заборон стосуються сільськогосподарської діяльності, завдяки якій переміщення в межах території (району) сіл дозволяється виключно для робочих потреб.

У період заборони руху працюватимуть лише лікарні і аптеки.

Кількість нових інфікувань коронавірусом у Північній Македонії зростає, за попередні 24 години зареєстровано ще 101 випадок. Більше половини - в Скоп'є. Четверо пацієнтів померли від коронавірусу.

Загалом з початку пандемії в країні зареєстровано 2 492 випадки зараження коронавірусом, наразі 742 випадки активних. Померли 145 осіб.

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Македония, Карантин, Північна Македонія, Коронавірус, Комендантська година.
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