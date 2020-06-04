Північна Македонія знову ввела комендантську годину

Про це повідомляє 24МК із посиланням на міністра охорони здоров’я Венка Філіпча
«Уряд заборонив пересування всіх громадян у Скоп'є (усі муніципалітети Скоп'є), Куманово, Ліпково, Стипі, Тетово, а також Боговіньє, Брвениці, Тірце, Зеліно та Єгуновце, починаючи з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00», - йдеться у повідомленні.
У всіх інших містах рух усіх громадян заборонено з четверга (4 червня) з 21:00 до п’ятниці (5 червня) до 05:00 ранку, а в п'ятницю, суботу, неділю в цих містах заборона починається з 16:00 та триває до наступного дня до 05:00 ранку.
П’ятниця (5 червня) оголошується неробочим днем для всіх громадян.
У період з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00 відвідування кладовищ на території всієї країни заборонено, крім похорон.
Прогулянка з домашніми тваринами відбуватиметься у вже встановлені терміни у періоди з 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 та 20:00 до 20:30.
Виключення із заборон стосуються сільськогосподарської діяльності, завдяки якій переміщення в межах території (району) сіл дозволяється виключно для робочих потреб.
У період заборони руху працюватимуть лише лікарні і аптеки.
Кількість нових інфікувань коронавірусом у Північній Македонії зростає, за попередні 24 години зареєстровано ще 101 випадок. Більше половини - в Скоп'є. Четверо пацієнтів померли від коронавірусу.
Загалом з початку пандемії в країні зареєстровано 2 492 випадки зараження коронавірусом, наразі 742 випадки активних. Померли 145 осіб.