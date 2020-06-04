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Іспанія на два тижні раніше відкриє кордон із сусідами

Іспанія на два тижні раніше відкриє кордон із сусідами
15:57 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: english.elpais.com

Світові новини:Уряд Іспанії скасує з 22 червня обмеження щодо перетину кордону з Португалією та Францією.

Про це заявив міністр з питань туризму Рейєс Марото, повідомляє EL Pais.

"Щодо Франції й Португалії, то хочу підтвердити, що обмеження щодо перетину кордону (з цими країнами – ред.) будуть скасовані з 22 червня", - повідомив він.

За словами Марото, ймовірно тоді також буде скасований обов’язковий двотижневий карантин для приїжджих із Франції й Португалії, однак це питання ще повністю не вирішене.

Як повідомляє газета, іспанський уряд раніше заявляв, що розпочне скасовувати обмеження щодо перетину кордону не раніше 1 липні.

Мадрид закрив свій кордон для всіх, окрім громадян Іспанії, далекобійників і працівників із прикордонних міст, з середини березня після спалаху коронавірусу в країні.

У Польщі кількість заражених коронавірусом перевищила 24,8 тисячі

Загалом у країні вже зареєстровано 287 406 випадків захворювання на коронавірус (COVID-19), з яких 27 128 стали летальними.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 4 червня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у цій країні з початку пандемії складає 233 836, з них 33 601 смерть та 160 938 одужань. Число ж активних випадків хвороби - 39 297.

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Карантин, "Кордон", Іспанія, Коронавірус.
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