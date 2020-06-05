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Меркель заявила не хоче залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін

Меркель заявила не хоче залишитися канцлером ФРН на п'ятий термін
08:07 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Світові новини:Канцлер ФРН підкреслила, що твердо прийняла таке рішення.

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила в четвер, що точно не намагатиметься залишитися на своєму посту на п'ятий термін.

"Ні, абсолютно точно ні", - відповіла Меркель на питання журналіста телекомпанії ZDF про те, чи планує вона переобратися на ще один термін.

У Німеччині близько 71% громадян заявили, що задоволені роботою Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН, зазначає телеканал ARD. Її рейтинг зріс на тлі ситуації з коронавірусом, який по Німеччині вдарив не так сильно, як по інших європейських країнах.

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У кінці 2020 року в партії Християнсько-демократичний союз мають відбутися вибори голови, вони були перенесені з квітня на грудень через спалах COVID-19. Раніше цю посаду обіймала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка вважалася наступницею Меркель на посаді канцлера ФРН, але в лютому вона подала у відставку. Вибори канцлера ФРН намічені на осінь 2021 року.

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Ангела Меркель, Меркель, Канцлер, ФРН.
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